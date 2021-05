Samsonov, Orlov a Tarasenko posilnia Rusko, Ovečkin na MS nepríde

Moskva 24. mája (TASR) - Ruskú hokejovú reprezentáciu posilnia na MS ďalší traja hráči z NHL. Po vypadnutí v 1. kole play off mieria do Rigy brankár Iľja Samsonov, obranca Dmitrij Orlov (obaja Washington Capitals) a útočník Vladimir Tarasenko (St. Louis Blues). K národnému tímu sa však nepripojí kanonier Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu dohrával sezónu s viacerými zraneniami.



O posilách pre reprezentačné mužstvo informovala v pondelok Ruská hokejová federácia i oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Podľa COVID protokolu však všetkých troch hráčov po príchode do dejiska MS čaká šesťdňová karanténa a každodenné testy na koronavírus, a až potom sa budú môcť prvýkrát objaviť v zostave zbornej. Tá má momentálne na súpiske formálne 24 hráčov (dvoch brankárov a 22 korčuliarov), takže doplniť ju môžu ešte štyria hokejisti. Rusi, ktorí v Lotyšsku štartujú pod hlavičkou Ruského olympijského výboru, po úvodných dvoch zápasoch na MS viedli A-skupinu s plným počtom bodov a v pondelok ich čakal duel proti takisto šesťbodovému Slovensku (15.15 SELČ).



Samsonov má za sebou druhú sezónu v NHL, na svetovom šampionáte sa predstaví premiérovo. Doposiaľ reprezentoval svoju krajinu na dvoch MS do 20 rokov a jedných MS do 18 rokov. Orlov dokončil už desiaty ročník v zámorskej profilige, všetky strávil v drese Capitals, s ktorými pred tromi rokmi vybojoval Stanleyho pohár. Bude to pre neho už piaty štart na MS, v zbierke má zlato z MS 2014 a bronz z MS 2016, 2017 a 2019. Tarasenko je už deviatu sezónu hráč St. Louis Blues, s ktorými v roku 2019 dobyl majstrovský pohár. Na MS zatiaľ štartoval dvakrát, zo svetového šampionátu 2018 si odniesol striebro, predstavil sa aj na ZOH 2014 v Soči.