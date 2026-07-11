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Samuel Baláž obsadil 7. miesto v A-finále K1 na 1000 m v Montreale

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Na snímke rýchlostný kanoista Samuel Baláž. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V nedeľu sa spoločne s Adamom Botekom predstavia v A-finále K2 na 500 m.

Autor TASR
Montreal 11. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,90 sekundy. Baláž získal ďalšie body do kvalifikácie OH 2028 v Los Angeles.

V nedeľu sa spoločne s Adamom Botekom predstavia v A-finále K2 na 500 m. Bianka Sidová skončila v B-finále K1 na päťstovke druhá za Švédkou Melinou Anderssonovou a celkovo jedenásta. Csaba Zalka finišoval v B-finále K1 na 200 m piaty, čo v konečnom účtovaní znamenalo 14. priečku.



3. kolo Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale

muži - A-finále K1 na 1000 m:

1. Fernando Pimenta (Portug.) 3:35,60 min, 2. Thomas Green (Austr.) +1,04 s, 3. Josef Dostál (ČR) +1,07, ..., 7. Samuel BALÁŽ (SR) +5,90
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