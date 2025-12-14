Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samuel Kováčik sa dohodol na zmluve s Legiou Varšava do roku 2029

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský reprezentant do 19 rokov sa presunul zo Žiliny do Varšavy vlani, za svoj nový klub nastúpil v uplynulých dvoch mesiacoch v štyroch zápasoch UEFA U19 Champions League.

Autor TASR
Varšava 14. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Kováčik podpísal novú profesionálnu zmluvu s účastníkom najvyššej poľskej súťaže Legiou Varšava. Osemnásťročný krídelník bude pôsobiť v klube minimálne do roku 2029.

Slovenský reprezentant do 19 rokov sa presunul zo Žiliny do Varšavy vlani, za svoj nový klub nastúpil v uplynulých dvoch mesiacoch v štyroch zápasoch UEFA U19 Champions League. Proti Fiorentine i PAOK Solún skóroval trikrát, dokopy strelil šesť gólov. „Toto účinkovanie je veľmi vydarené, hráme pekný futbal a dokázali sme zvíťaziť. Dostali sme sa do play off, kde nás čaká Ajax Amsterdam, ten má jednu z najlepších akadémií v Európe. Ale šancu na postup určite máme,“ povedal Kováčik pre TASR.

O jeho služby mali záujem aj kluby z top európskych líg, ale napokon sa dohodol s Legiou na ďalšej spolupráci. „Znamená to pre mňa veľa, cítim sa v Legii ako doma, sú okolo mňa skvelí ľudia. Som rád, že sa mi to podarilo v takomto mladom veku. Chcem čo najskôr debutovať v A-tíme,“ dodal.

Toto želanie má na dosah, keďže už v januári pôjde s A-tímom Legie do Španielska na tréningový kemp.
