Samuel Mráz zamieril zo Spezie na hosťovanie do Slovana Bratislava

Bratislava 2. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava získal v závere prestupového obdobia aj útočníka Samuela Mráza. Ten prichádza z talianskej Spezie na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.



Dvadsaťštyriročný Mráz bol kráľ ligových strelcov v slovenskej lige v sezóne 2017/18, keď v drese Žiliny strelil celkom 21 gólov. Zo Žiliny prestúpil do Empoli, kde si zahral v Serii A. Na konte má štyri štarty v slovenskej reprezentácii.



"Po odchode Davida Strelca sme sa potrebovali posilniť na poste útočníka. Som rád, že sa nám podarilo dotiahnuť dohodu so Speziou a Samuel Mráz k nám prichádza na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Verím, že sa nám v Slovane podarí dostať Samuela do tej formy, v akej si ho pamätáme z pôsobenia v Žiline, a že bude platným hráčom a prínosom pre naše mužstvo. Je to typický útočník, pričom sme potrebovali zvýšiť počet hráčov a konkurenciu na tomto poste. Preto sa veľmi teším, že sme tento príchod zrealizovali. Samozrejme, vždy je na hráčoch, ako zabojujú o svoju budúcnosť, verím, že Samuel bude o ňu tvrdo bojovať. Má všetko vo svojich rukách, my zase spravíme všetko pre to, aby sme mu pomohli vrátiť sa späť do formy, ktorou si pred tromi rokmi vyslúžil prestup do Serie A,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. pre klubový web.



Mráz je odchovanec Senice, za ktorú v apríli 2014 debutoval v najvyššej súťaži. Jeho kroky smerovali v zime 2017 do Žiliny. Naplno zažiaril v sezóne 2017/18, keď v základnej časti a nadstavbe strelil 19 gólov, a v play off ďalšie dva presné zásahy. Stal sa kráľom ligových strelcov a vyvolal záujem európskych klubov. Napokon z toho bol prestup do talianskeho Empoli. V Serie A debutoval v auguste 2018 proti FC Janov, a hneď pri prvom štarte sa strelecky presadil. V konkurencii ako jeden z mladších hráčov v kádri zbieral hernú prax na hosťovaniach – postupne pôsobil v Crotone a dánskom Bröndby IF, kde strávil celú sezónu 2019/20. V predchádzajúcom ročníku pôsobil v poľskom Zaglebie Lubin a v lete tohto roka prestúpil z Empoli do Spezie, za ktorú si v prebiehajúcom ročníku pripísal tri štarty. Slovensko reprezentoval v kategóriách U16, U18, U19 i U21. Má na konte štyri štarty v reprezentačnom „áčku“ a jeden presný zásah z prípravného duelu s Jordánskom. Ako striedajúci hráč zasiahol do barážového duelu v Severnom Írsku, v ktorom Slovensko rozhodlo o postupe na ME 2020.