Samuel Suľa bude aj naďalej hrať za Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 6. júla (TASR) - Fortunaligový futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble získal staronovú posilu do defenzívy. Tím Jána Kociana sa rozrástol o 22-ročného univerzála Samuela Suľu.



Pravý obranca, ktorý môže alternovať na viacerých pozíciách, prichádza na ročné hosťovanie z MŠK Žilina. Člen reprezentačnej dvadsaťjednotky prichádza do známeho prostredia. V Zlatých Moravciach pôsobil už na jar. Nastúpil na 12 zápasov a strelil v nich jeden gól. Po sezóne sa mu hosťovanie skončilo a vrátil sa do svojho materského klubu, kde aj začal prípravu. ViOn však deklaroval o jeho služby záujem. Vytrvalosť napokon priniesla dohodu so Žilinčanmi. "V závere minulej sezóny som sa rozprával s trénerom Kocianon, ktorý chcel, aby som zostal. Väčšiu časť pripravy som síce absolvoval v Žiline, no myslím si, že najlepšia možnosť pre môj rozvoj bude ViOn. Pre tento klub som sa rozhodol aj preto, lebo dáva šancu mladým hráčom. Je tu tiež rodinná atmosféra, super ľudia na čele klubu a výborní tréneri.” vysvetlil svoje rozhodnutie 177 centimetrov vysoký univerzál.



Talentovaný futbalista prichádza do klubu s jasným cieľom. "Budem sa snažiť v každom zápase podať výborný výkon a pomôcť tímu k čo najlepším výsledkom. Je mi potešením, že ViOn mal o mňa záujem a bol vytrvalý,” uzavrel Suľa.