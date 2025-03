Samuelsson triumfoval v stíhačke, J. T. Bö na čelo poradia SP

7. kolo SP v Novom Meste na Morave - stíhačka na 12,5 km:



1. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 min (0), 2. Tommaso Giacomel (Tal.) +26,4 s (2), 3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +38,7 s (3), 4. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +45,3 (3), 5. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +53,2 (1), 6. Niklas Hartweg (Švaj.) +1:14,8 (1), 7. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:24,2 (4), 8 Emilien Jacquelin (Fr.) +1:33,8 (4), 9. Campbell Wright (USA) +1:41,9 (4), 10. Oscar Lombardot (Fr.) +1:46,9 (1)

celkové poradie SP:



1. J. T. Bö 936 b, 2. Laegreid 931, 3. Jacquelin 694, 4. Perrot 670, 5. Samuelsson 669, 6. Giacomel 615, ... 82. Tomáš SKLENÁRIK (SR) 2

poradie stíhačky:



1. J. T. Bö 355 b, 2. Laegreid 340, 3. Samuelsson 249, 4. Jacquelin 231, 5. Perrot 225, 6. Giacomel 216



Nové Mesto na Morave 8. marca (TASR) - Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson triumfoval v stíhačke na 12,5 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V sobotňajších pretekoch trafil všetkých 20 terčov a do cieľa prišiel v čase 32:22,1 minút. Druhý finišoval rovnako ako v šprinte Talian Tommaso Giacomel s mankom 26,4 sekundy a tretí bol Johannes Thingnes Bö (+38,7 s), ktorý sa vrátil na čelo celkového poradia SP. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.Dvadsaťsedemročný Samuelsson dosiahol piate individuálne víťazstvo v SP v kariére a prvé v prebiehajúcej sezóne. Z triumfu sa naposledy tešil v decembri 2023 v domácom Östersunde, kde vyhral taktiež stíhačku. "Boli to naozaj skvelé preteky. Som spokojný nie len s víťazstvom, ale aj že mi vyšla stojka, ktorá bola u mňa v prebiehajúcej sezóne zlá. Takže som veľmi rád za môj výkon. Išiel som naplno až do posledného kopca a potom som si povedal: '" povedal pre akreditované médiá.V slnečnom počasí s teplotami nad 15 stupňov vyrazil na trať ako prvý víťaz šprintu Emilien Jacquelin s náskokom 20 sekúnd pred Giacomelom a 21 pred J. T. Böom. Aj ďalších sedem pretekárov sa však zmestilo do odstupu 40 sekúnd a mohlo zabojovať o triumf. Po úvodnej položke sa udržali na čele Jacquelin s J. T. Böom, ktorí trafili všetky terče. Rovnako dopadli aj Samuelsson a Eric Perrot a zaradili sa za nich. Na druhej ležke minul J. T. Bö raz, Jacquelin až dvakrát a na čelo išiel švédsky pretekár, no len s malým náskokom pred nórskym a francúzskym konkurentom. Na štvrté miesto poskočil predošlý líder celkového poradia SP Sturla Holm Laegreid s čistou streľbou a na piatu Quentin Fillon Maillet s jednou chybou.Samuelsson zvládol bez chyby aj prvú stojku a keďže jeho súperi zaváhali, zo strelnice vybehol s náskokom 22,6 sekundy pred Jacquelinom. Päť sekúnd za ním išiel Giacomel a J. T. Bö strácal pol minúty. Samuelsson nepoľavil ani v predposlednom kole a na trati dokázal náskok zvýšiť. Na poslednú položku tak prišiel s náskokom viac ako 30 s a bez problémov ju vybielil. Trafil tak 20 z 20 terčov a v poslednom kole si prišiel po prvé víťazstvo v sezóne. Bö s Jacquelinom minuli a tak si po druhé miesto prišiel Giacomel. V boji o bronz nakoniec uspel J. T. Bö pred Fillonom Mailletom. Laegreid bol piaty a prišiel o post lídra SP i disciplíny, kde ho vystrieda jeho krajan.Samuelsson zvládol bez chyby aj prvú stojku a keďže jeho súperi zaváhali, zo strelnice vybehol s náskokom 22,6 sekundy pred Jacquelinom. Päť sekúnd za ním išiel Giacomel a J. T. Bö strácal pol minúty. Samuelsson nepoľavil ani v predposlednom kole a na trati dokázal náskok zvýšiť. Na poslednú položku tak prišiel s náskokom viac ako 30 s a bez problémov ju vybielil. Trafil tak 20 z 20 terčov a v poslednom kole si prišiel po prvé víťazstvo v sezóne. Bö s Jacquelinom minuli a tak si po druhé miesto prišiel Giacomel. V boji o bronz nakoniec uspel J. T. Bö pred Fillonom Mailletom. Laegreid bol piaty a prišiel o post lídra SP i disciplíny, kde ho vystrieda jeho krajan. Johannes Thingnes Bö má na konte 936 bodov, Laegreid o päť menej, v poradí disciplíny stráca 15 bodov.