Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Šport

San Antonio postúpilo do finále, Detroit si vynútil 7. zápas

.
Centrum Minnesoty Timberwolves Rudy Gobert (vpravo dole) strieľa ponad krídlo San Antonia Spurs Victora Wembanyamu (vpravo hore) počas druhej polovice šiesteho zápasu druhého kola play-off NBA v piatok 15. mája 2026 v Minneapolis. Foto: TASR/AP

San Antonio viedol Stephon Castle, ktorý zaznamenal double-double s 32 bodmi a 11 doskokmi.

Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia si zahrajú vo finále Západnej konferencie zámorskej NBA. Postup spečatili v nočnom stretnutí, v ktorom triumfovali na palubovke Minnesoty 139:109 a semifinálovú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Na východe Detroit zdolal Cleveland 115:94 a vynútil si rozhodujúci siedmy duel.

San Antonio viedol Stephon Castle, ktorý zaznamenal double-double s 32 bodmi a 11 doskokmi. De'Aaron Fox pridal 21 bodov a hviezdny Victor Wembanyama 19. Spurs narazia vo finále konferencie, do ktorého sa prebojovali prvýkrát od roku 2017, na obhajcov titulu z Oklahomy City Thunder.

Lídrom Detroitu bol 21-bodový Cade Cunningham, Paul Reed mal 17 bodov a Jalen Duren double-double s 15 bodmi a 11 doskokmi. Najproduktívnejším domácim hráčom bol James Harden s 23 bodmi. Rozhodujúci súboj na palubovke Detroitu je na programe v noci na pondelok.



NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/

semifinále Východnej konferencie - šiesty zápas:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 94:115

/stav série: 3:3/



semifinále Západnej konferencie - šiesty zápas:

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 109:139

/stav série: 2:4, postúpilo San Antonio/
.

Neprehliadnite

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR