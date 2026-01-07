Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Šport

San Antonio prehralo po dráme v Memphise 105:106

.
Na snímke Jaren Jackson Jr. (8) reaguje na rozhodnutie rozhodcu. Foto: TASR/AP

V drese Grizzlies sa zaskvel Cam Spencer, keď nazbieral 21 bodov, z toho päť v záverečných 86 sekundách.

Autor TASR
New York 7. januára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs prehrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Memphisu o jediný bod 105:106. Druhému tímu tabuľky Západnej konferencie nestačilo ani 30 bodov Victora Wembanyamu, ktorý nastúpil z lavičky a na palubovky sa vrátil po dvojzápasovej absencii. V drese Grizzlies sa zaskvel Cam Spencer, keď nazbieral 21 bodov, z toho päť v záverečných 86 sekundách.



NBA - výsledky:

Indiana - Cleveland 116:120,
Washington - Orlando 120:112,
Memphis - San Antonio 106:105,
Minnesota - Miami 122:94,
New Orleans - Los Angeles Lakers 103:111,
Sacramento - Dallas 98:100
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny