< sekcia Šport
San Antonio prehralo po dráme v Memphise 105:106
V drese Grizzlies sa zaskvel Cam Spencer, keď nazbieral 21 bodov, z toho päť v záverečných 86 sekundách.
Autor TASR
New York 7. januára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs prehrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Memphisu o jediný bod 105:106. Druhému tímu tabuľky Západnej konferencie nestačilo ani 30 bodov Victora Wembanyamu, ktorý nastúpil z lavičky a na palubovky sa vrátil po dvojzápasovej absencii. V drese Grizzlies sa zaskvel Cam Spencer, keď nazbieral 21 bodov, z toho päť v záverečných 86 sekundách.
NBA - výsledky:
Indiana - Cleveland 116:120,
Washington - Orlando 120:112,
Memphis - San Antonio 106:105,
Minnesota - Miami 122:94,
New Orleans - Los Angeles Lakers 103:111,
Sacramento - Dallas 98:100
Indiana - Cleveland 116:120,
Washington - Orlando 120:112,
Memphis - San Antonio 106:105,
Minnesota - Miami 122:94,
New Orleans - Los Angeles Lakers 103:111,
Sacramento - Dallas 98:100