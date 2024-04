San Antonio s Wembanyamom odohrá v Paríži dvojzápas s Indianou

Paríž 29. apríla (TASR) - Paríž bude v januári budúceho roka štvrtýkrát v histórii dejiskom súťažných duelov NBA. Vo francúzskej metropole, ktorá bude v tomto roku taktiež hostiť olympijské hry, sa v dvojzápase stretnú San Antonio Spurs a Indiana Pacers. Vedenie zámorskej ligy oznámilo, že stretnutia základnej časti sa odohrajú 23. a 25. januára vo viacúčelovej Accor Arene, tiež známej ako Bercy.



"Paríž, vraciame sa... s dvojitou akciou! Spurs a Pacers, 23. a 25. januára 2025,“ uviedla NBA na sociálnej siet X (predtým Twitter). V drese Spurs by sa mal predstaviť aj Francúz Victor Wembanyama, minuloročná draftová jednotka. Kandidát na ocenenie pre najlepšieho nováčika a najlepšieho brániaceho hráča NBA žiaril vo francúzskej lige pred odchodom do zámoria, kde hral za tím Metropolitans 92. Vo svojej prvej sezóne v NBA odohral 20-ročný pivot 71 zápasov a dosiahol priemer 21,4 bodu a 10,6 doskoku na zápas, pričom bol v popredí aj v štatistikách blokovania striel (3,6 na zápas). Jeho tímu to však nestačilo na lepšie ako predposledné miesto v Západnej konferencii, Spurs dosiahli len 22 víťazstiev z 82 zápasov.



V parížskej Accor Arene sa už odohrali súťažné zápasy NBA v tomto roku (Brooklyn - Cleveland), vlani (Chicago - Detroit) a v roku 2020 (Milwaukee - Charlotte). Informovala o tom agentúra AFP.