San Antonio ukončilo sériu prehier, keď uspelo nad Milwaukee

Na snímke zľava JaVale McGee z Phoenixu Suns chytil loptu pred Rickym Rubiom z tímu Cleveland Cavaliers (3) počas zápasu basketbalovej NBA v sobotu 30. októbra 2021 vo Phoenixe. Suns vyhrali 101:92. Foto: TASR/AP

sumáre:

Washington Wizards - Boston Celtics 115:112 pp (25:20, 28:27, 23:26, 27:30 - 6:6, 6:3)

Najviac bodov: Beal 36, Dinwiddie a Harrell (14 doskokov) po 20 - Brown 34, Tatum 27 (15 doskokov), Richardson 18





Detroit Pistons - Orlando Magic 110:103 (25:20, 23:27, 34:26, 28:30)

Najviac bodov: Grant 22, Olynyk 18, Bey a Jackson po 13 - F. Wagner 19, Anthony 15 (10 doskokov), M. Wagner 13





New Orleans Pelicans - New York Knicks 117:123 (28:34, 31:29, 24:25, 34:35)

Najviac bodov: Valančiunas 27 (14 doskokov), Graham 17, Hart 16 - Barrett 35, Walker a Fournier po 19





Indiana Pacers - Toronto Raptors 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

Najviac bodov: Sabonis 22 (14 doskokov), Holiday 16, LeVert 15 - Barnes 21 (12 doskokov), Michajľuk a VanVleet po 16





Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 122:94 (28:15, 32:31, 29:23, 33:25)

Najviac bodov: Harris 22 (11 doskokov), Embiid 19, Maxey 16 - Redish 16, Bogdanovič a Young po 13





Chicago Bulls - Utah Jazz 107:99 (25:24, 29:33, 25:15, 28:27)

Najviac bodov: DeRozan 32, LaVine 26, Vučevič 16 (12 doskokov) - Mitchell 30, Gobert 17 (19 doskokov), Clarskson 16





Memphis Grizzlies - Miami Heat 103:129 (22:38, 32:29, 25:35, 24:27)

Najviac bodov: Melton a Morant po 20, Bane 17 - Butler 27, Herro 22, Lowry a Robinson po 15





Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 93:102 (24:27, 23:18, 20:24, 26:33)

Najviac bodov: Antetokounmpo 28 (13 doskokov), Middleton 19, Allen 12 - Murray 23, White 17, Forbes 16





Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 91:93 (32:23, 15:20, 26:26, 18:24)

Najviac bodov: Beasley 18, Edwards (11 doskokov), Russell a Towns po 14 - Jokič 26 (19 doskokov), Morris 16, Gordon 12





Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 103:82 (28:20, 27:24, 27:14, 21:24)

Najviac bodov: Curry 20, Green, Poole a Wiggins po 14 - Gilgeous-Alexander 15, Dort 14, Giddey 10





Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 101:92 (24:31, 26:15, 28:19, 23:27

Najviac bodov: Booker 27, Ayton 17 (12 doskokov), Paul 16 (10 asistencií) - Osman 20, Love (12 doskokov), Garland a Markkanen po 11

New York 31. októbra (TASR) - Basketbalisti San Antonia zvíťazili v zápase NBA na palubovke obhajcu titulu Milwaukee 102:93 a zastavili sériu štyroch prehier. Súčasne získali prvé víťazstvo v sezóne na pôde súpera. O triumfe Spurs rozhodla vyrovnaná hra jeho hráčov v útoku, až piati z nich, z toho dvaja z lavičky, ukončili duel s dvojciferným skóre na konte.Silné momenty predviedol najlepší strelec Spurs v zápase Dejounte Murray, ktorý dal 16 zo svojich 23 bodov v záverečnej štvrtine.citovala agentúra AP Murrayho, ktorý zaznamenal aj deväť asistencií. Domácim nestačilo 28 bodov a 13 doskokov Jannisa Antetokounmpoa, ktorý sa v druhom polčase dostal do problémov s vysokým počtom faulov.Vo Washingtone muselo duel s Bostonom rozlúsknuť až dvojnásobné predĺženie, po ktorom sa z triumfu 115:112 tešili domáci Wizards. Hostia mali svoje šance rozhodnúť duel už v riadnom hracom čase aj v prvom predĺžení, no strely Jaylena Browna (34 bodov) a Jaysona Tatuma (27 bodov) nespadli. Wizards potiahol s 36 bodmi Bradley Beal. Brown a Tatum mali po desať trojkových pokusov, nepremenili ani jeden. Celtics mali spolu 26 striel spoza oblúka a premenili len dve.povedal tréner Wes Unseld jr. z Washingtonu, ktorý vyhral tretíkrát za sebou, celkovo už piaty duel zo šiestich a druhý v predĺžení.V profilige už nezostal ani jeden tím bez prehry, prvú stratu zaznamenal Utah po prehre v Chicagu 99:107. Hostia síce stiahli 17-bodové manko na päť bodov, ale už sa im nepodarilo vyrovnať. Bulls potiahol s 32 bodmi DeMar DeRozan, Zach LaVine pridal 26 bodov.uviedol DeRozan.