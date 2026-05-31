Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
San Antonio vyradilo obhajcu titulu Oklahomu City a je vo finále

Útočník tímu San Antonio Spurs Victor Wembanyama drží trofej po víťazstve nad Oklahoma City Thunder vo finále Západnej konferencie play-off basketbalovej ligy NBA v sobotu 30. mája 2026 v Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Oklahoma City 31. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs postúpili do finále NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí finále Západnej konferencie zdolali v noci na nedeľu Oklahomu City na palubovke súpera 111:103 a obhajcov titulu tak vyradili 4:3 na zápasy.

Texaský klub sa predstaví vo finále prvýkrát od roku 2014 a môže získať svoj šiesty titul. Jeho súperom bude New York Knicks, ktorý v boji o majstrovský primát nastúpi prvýkrát po 27 rokoch a bude to proti rovnakému súperovi ako naposledy. San Antonio v roku 1999 zdolalo klub z najväčšieho mesta USA 4:1 na zápasy a získalo vtedy svoj prvý titul.

Rozhodujúci siedmy zápas začali lepšie Spurs, už v prvej štvrtine si vypracovali dvojciferný náskok a to až 14 bodov. Domáci ho dokázali ešte do polčasu zlikvidovať, hoci do šatní odchádzali napokon s náskokom troch bodov hostia (56:53). Po zmene strán viedli Oklahomčania 63:60, no nasledujúci úsek hry vyhrali hráči San Antonia 16:2 a získané vedenie už z rúk nepustili. Najlepším strelcom víťazov bol Victor Wembanyama s 22 bodmi, Julian Champagnie pridal 20, keď premenil 6 z 10 trojkových pokusov. Thunder nestačilo 35 bodov a 9 asistencií, o ktoré sa postaral úradujúci MVP ligy Shai Gilgeous-Alexander.



NBA - semifinále play off

finále Západnej konferencie - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:

Oklahoma City - San Antonio 103:111

/konečný stav série: 3:4, San Antonio postúpilo do finále NBA/
