San Antonio vyradilo obhajcu titulu Oklahomu City a je vo finále
Texaský klub sa predstaví vo finále prvýkrát od roku 2014 a môže získať svoj šiesty titul.
Autor TASR,aktualizované
Oklahoma City 31. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs postúpili do finále NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí finále Západnej konferencie zdolali v noci na nedeľu Oklahomu City na palubovke súpera 111:103 a obhajcov titulu tak vyradili 4:3 na zápasy.
Texaský klub sa predstaví vo finále prvýkrát od roku 2014 a môže získať svoj šiesty titul. Jeho súperom bude New York Knicks, ktorý v boji o majstrovský primát nastúpi prvýkrát po 27 rokoch a bude to proti rovnakému súperovi ako naposledy. San Antonio v roku 1999 zdolalo klub z najväčšieho mesta USA 4:1 na zápasy a získalo vtedy svoj prvý titul.
Rozhodujúci siedmy zápas začali lepšie Spurs, už v prvej štvrtine si vypracovali dvojciferný náskok a to až 14 bodov. Domáci ho dokázali ešte do polčasu zlikvidovať, hoci do šatní odchádzali napokon s náskokom troch bodov hostia (56:53). Po zmene strán viedli Oklahomčania 63:60, no nasledujúci úsek hry vyhrali hráči San Antonia 16:2 a získané vedenie už z rúk nepustili. Najlepším strelcom víťazov bol Victor Wembanyama s 22 bodmi, Julian Champagnie pridal 20, keď premenil 6 z 10 trojkových pokusov. Thunder nestačilo 35 bodov a 9 asistencií, o ktoré sa postaral úradujúci MVP ligy Shai Gilgeous-Alexander.
NBA - semifinále play off
finále Západnej konferencie - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:
Oklahoma City - San Antonio 103:111
/konečný stav série: 3:4, San Antonio postúpilo do finále NBA/
