San Antonio zdolalo Brooklyn a dosiahlo jedenásty triumf v sérii
Kevin Durant si vylepšil sezónne maximum na 40 bodov a Houston potiahol k výhre nad Orlandom 113:108.
Autor TASR
New York 27. februára (TASR) - Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Brooklynom Nets 126:110 a dosiahli jedenásty triumf v sérii. Julian Champagnie nazbieral 26 bodov, hviezdnemu Victorovi Wembanyamovi sa príliš nedarilo a duel zakončil s 12 bodmi.
Kevin Durant si vylepšil sezónne maximum na 40 bodov a Houston potiahol k výhre nad Orlandom 113:108. Tridsaťsedemročný dvojnásobný šampión NBA sa stal šiestym hráčom v histórii, ktorý prekonal métu 32.000 bodov. Royce O'Neale rozhodol trojkou 1,7 sekundy pred koncom o triumfe Phoenixu nad Los Angeles Lakers 113:110. V drese hostí nazbieral 41 bodov Luka Dončič.
Kon Knueppel v drese Charlotte prekonal nováčikovský rekord súťaže v počte úspešných trojok. V prebiehajúcej sezóne ich nazbieral už 207.
výsledky:
Indiana - Charlotte 109:133, Philadelphia - Miami 124:117, Atlanta - Washington 126:96, Brooklyn - San Antonio 110:126, Orlando - Houston 108:113, Chicago - Portland 112:121, Dallas - Sacramento 121:130, Phoenix - LA Lakers 113:110, Utah - New Orleans 118:129, LA Clippers - Minnesota 88:94
