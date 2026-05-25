San Antonio zdolalo Oklahomu City 103:82 a sériu vyrovnalo na 2:2
Výhru domácich režíroval Victor Wembanyama, ktorý nazbieral 33 bodov, osem doskokov, päť asistencií, tri bloky a dvakrát získal loptu.
Autor TASR
San Antonio 25. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v pondelok v noci vo štvrtom finále Západnej konferencie play off NBA nad Oklahomou City Thunder presvedčivo 103:82 a stav série vyrovnali na 2:2 na zápasy.
Výhru domácich režíroval Victor Wembanyama, ktorý nazbieral 33 bodov, osem doskokov, päť asistencií, tri bloky a dvakrát získal loptu. „Musím nájsť spôsoby, ako ovplyvniť hru v mnohých oblastiach. Mám veľkú zodpovednosť, ale práve pre to som tu. Prvýkrát v play off sme prehrávali v sérii a museli sme na to zareagovať. Nebola to žiadna mágia, len sme spravili, čo sme museli. Séria sa ešte zďaleka neskončila,“ povedal dvadsaťdvaročný francúzsky pivot.
Wembanyama verí, že Spurs uspejú aj proti najlepšiemu tímu základnej časti a obhajcovi trofeje a dostanú sa do finále. Piaty duel série je na programe v noci na stredu v Oklahoma City, šiesty o dve dni neskôr znova v San Antoniu. „Ak chcem získať titul, musíme vyhrať ešte šesť zápasov a až potom môžeme odpočívať,“ uviedol najlepší defenzívny hráč sezóny.
Spurs si naposledy zahrali vo finále NBA v roku 2014, keď zároveň získali titul, Thunder veria, že dokážu obhájiť triumf prvýkrát od Golden State, ktorému sa to podarilo v rokoch 2017 a 2018. Najužitočnejší hráč sezóny Shai Gilgeous-Alexander nazbieral v drese hostí 19 bodov.
semifinále play off NBA
finále Západnej konferencie 4. zápas /na 4 víťazstvá/:
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22)
najviac bodov: Wembanyama 33, Castle a Vassell po 13 - Gilgeous-Alexander 19, Hartenstein 12, Joe 11
/stav série: 2:2/
