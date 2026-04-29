San Antonio zdolalo Portland 4:1 na zápasy a postúpilo
New York 29. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonia postúpili do semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA. V piatom zápase 1. kola play off zvíťazili v noci na stredu nad Portlandom 114:95 a v celej sérii triumfovali 4:1.
Ústrednou postavou Spurs bol Francúz Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 17 bodov a 14 doskokov. Jeho tím tak využil prvú možnosť na ukončenie série a prvýkrát od roku 2017 sa prebojoval do ďalšieho kola play off. San Antonio malo duel pod kontrolou, proti Portlandu ani na krátky moment neprehrávalo. „Skvelá práca, trikrát v sérii z celkovo piatich duelov udržať súpera pod stobodovou hranicou. Ak ohliadneme od nich našich stratených lôpt alebo bodov z druhých a ďalších šancí, tak naša defenzíva bola ešte lepšia ako hovoria čísla. Stále je tu teda priestor na zlepšenie, takže verím, že v tom budeme pokračovať. Je super, že môžeme byť toho súčasťou,“ povedal pre oficiálnu webstránku súťaže kouč San Antonia Mitch Johnson.
Philadelphia aj vďaka 33 bodom Joela Embiida uspela na palubovke Bostonu 113:97 a znížila stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie na 2:3. Návrat podkošovej opory po zranení priniesol ďalší kvalitný individuálny výkon, v tomto prípade s víťaznou pečiatkou. Celtics doplatili na útočnú produktivitu v záverečnej štvrtine, v ktorej zaznamenali len 11 bodov. „Embiid bol dominantný. Hlavne v druhom polčase bol v podstate nezastaviteľný. Urobil dobrú robotu v tom smere, ako sa vložil do stretnutia. Som na neho hrdý. S takou dominanciou chcete ísť do play off zápasu a to sa presne teraz podarilo,“ vyjadril sa rozohrávač 76ers Tyrese Maxey.
Jalen Brunson doviedol 39 bodmi New York k jednoznačnému víťazstvu 126:97 nad Atlantou Hawks a najmä zisku tretieho bodu v sérii. Pre Knicks to bola v druhom stretnutí po sebe výhra výraznejším rozdielom. „V tejto sérii sa môže udiať čokoľvek, preto musíme byť pripravení na duel č. 6. Padalo mi to, ale som rád, že sme uspeli. Hráme proti tímu, ktorý dokáže bodovou šnúrou otočiť stretnutie na svoju stranu. Páčilo sa mi, ako sme hrali v štvrtej štvrtine a udržali náskok. Rozhodlo tiež, že sme na oboch stranách palubovky boli herne na rovnakej úrovni,“ vyhlásil Brunson.
NBA - 1. kolo play off - sumáre:
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piate zápasy:
Boston Celtics – Philadelphia 76ers 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28)
najviac bodov: Tatum 24 (16 doskokov), Brown 22, Pritchard 12 - Embiid 33, Maxey 25 (10 doskokov), Grimes 18
/stav série: 3:2/
New York Knicks – Atlanta Hawks 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25)
najviac bodov: Brunson 39, Anunoby 17 (10 doskokov), Towns 16 (14 doskokov) - Johnson 18 (10 doskokov), Daniels 17, Alexander-Walker a Okongwu po 16
/stav série: 3:2/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30)
najviac bodov: Fox 21, Champagnie 19, Harper a Wembanyama (14 doskokov) po 17 - Avdija 22, Grant 22, Cissoko a Williams po 11
/konečný stav série: 4:1, San Antonio postúpilo do semifinále/
