San Antonio zdolalo Sacramento 139:122, vyhralo ôsmy duel v sérii
Autor TASR
New York 22. februára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA ôsmy duel za sebou. V noci na nedeľu zdolali doma Sacramento 139:122, keď sa 28 bodmi a 16 doskokmi blysol Victor Wembanyama. Pre Sacramento to bola 16. prehra v sérii, čo je nový negatívny rekord klubu.
Hráči New Yorku Knicks zmazali vo štvrtej štvrtine 18-bodové manko a nad Houstonom vyhrali 108:106. Karl-Anthony Towns nastrieľal 25 bodov, Jalen Brunson dal 18 zo svojich 20 bodov v druhom polčase. „Našli sme cestu ako vyhrať. Párkrát sme získali loptu, padli nám nejaké koše a už to išlo,“ povedal po stretnutí Brunson. Za hostí zaznamenal Kevin Durant 30 bodov.
Líder Východnej konferencie i celej súťaže Detroit uspel na palubovke Chicaga 126:110. Jalen Duren sa po návrate z dvojzápasovej suspendácie prezentoval 26 bodmi a 13 doskokmi. Cade Cunningham pridal 18 bodov a 13 asistencií.
NBA - výsledky:
Phoenix - Orlando 113:110 pp, New Orleans - Philadelphia 126:111, Chicago - Detroit 110:126, Miami - Memphis 136:120, San Antonio - Sacramento 139:122, New York - Houston 108:106
