< sekcia Šport
San Antonio zvíťazilo nad Lakers 99:96
Najlepším strelcom víťazov bol Stephon Castle s 26 bodmi, Victor Wembanyama pridal 25 bodov a 16 doskokov.
Autor TASR
New York 28. novembra (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v noci na sobotu v šlágri dvoch najlepších tímov Západnej konferencie NBA doma nad Los Angeles Lakers 99:96. Svojho súpera tak zosadili z čela ligy a sami sa posunuli na prvú pozíciu, keď majú rovnakú bilanciu ako najlepší tím východu Philadelphia. Najlepším strelcom víťazov bol Stephon Castle s 26 bodmi, Victor Wembanyama pridal 25 bodov a 16 doskokov. Lakers nestačilo 31 bodov Luku Dončíča.
NBA - výsledky
New York Knicks - Miami 105:108, Detroit - Milwaukee 113:98, Indiana - Philadelphia 87:111, Toronto - Brooklyn 124:100, Boston - Atlanta 86:87, Minnesota - Memphis 109:114, Phoenix - Dallas 109:113, Los Angeles Clippers - New Orleans 104:105, Portland - Golden State 116:94, San Antonio - Los Angeles Lakers 99:96, Utah - Denver 107:120
New York Knicks - Miami 105:108, Detroit - Milwaukee 113:98, Indiana - Philadelphia 87:111, Toronto - Brooklyn 124:100, Boston - Atlanta 86:87, Minnesota - Memphis 109:114, Phoenix - Dallas 109:113, Los Angeles Clippers - New Orleans 104:105, Portland - Golden State 116:94, San Antonio - Los Angeles Lakers 99:96, Utah - Denver 107:120