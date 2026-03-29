Nedela 29. marec 2026
San Antonio zvíťazilo ôsmykrát v sérii, účastníci vyraďovačky sú známi

Keldon Johnson z tímu San Antonio Spurs (vpravo) prechádza okolo Ochai Agbajiho z tímu Brooklyn Nets počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA vo štvrtok 26. februára 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 29. marca (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zaznamenali v NBA ôsmy triumf v sérii, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke Milwaukee presvedčivo 127:95. Bucks po tomto stretnutí stratili aj teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej časti. Presne dva týždne pred koncom základnej časti je tak už známych všetkých 20 účastníkov bojov o titul.

Spurs ukázali silu svojho kolektívu, keď sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Najlepším strelcom víťazov bol Victor Wembanyama s 23 bodmi a 15 doskokmi, Stephon Castle pridal triple double 22 bodov, 10 doskokov i asistencií.

NBA - výsledky:

Milwaukee - San Antonio 95:127, Minnesota - Detroit 87:109, Charlotte - Philadelphia 114:118, Atlanta - Sacramento 123:113, Memphis - Chicago 125:124, Phoenix - Utah 134:109
