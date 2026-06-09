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San Antonio zvíťazilo v New Yorku a znížilo stav finále na 1:2
Texasania si v prvej štvrtine vypracovali náskok až o 12 bodov (33:21), domáci ho však ešte do polčasu zlikvidovali a do šatní odchádzali za stavu 64:57.
Autor TASR,aktualizované
San Antonio 9. júna (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v noci na utorok v treťom stretnutí finále NBA na palubovke New Yorku Knicks 115:111. Znížili tak stav série na 1:2 na zápasy. Triumf režíroval francúzsky pivot Victor Wembanyama s 32 bodmi.
V súboji o majstrovský primát sa tak do tretice tešil z triumfu hosťujúci tím. Texasania si v prvej štvrtine vypracovali náskok až o 12 bodov (33:21), domáci ho však ešte do polčasu zlikvidovali a do šatní odchádzali za stavu 64:57. V závere tretej dvanásťminútovky sa Spurs dostali opäť do vedenia a vo štvrtom dejstve ho už nepustili z rúk.
Wembanyama pridal k 32 bodom aj 8 doskokov, 6 asistencií a 3 bloky. Sekundoval mu Stephon Castle s 23 bodmi. New Yorku nestačilo 32 bodov Jalena Brunsona, 28 si zapísal OG Anunoby. Duel sprevádzali vysoké bezpečnostné opatrenia, keďže ho navštívil aj americký prezident Donald Trump. Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Madison Square Garden.
V súboji o majstrovský primát sa tak do tretice tešil z triumfu hosťujúci tím. Texasania si v prvej štvrtine vypracovali náskok až o 12 bodov (33:21), domáci ho však ešte do polčasu zlikvidovali a do šatní odchádzali za stavu 64:57. V závere tretej dvanásťminútovky sa Spurs dostali opäť do vedenia a vo štvrtom dejstve ho už nepustili z rúk.
Wembanyama pridal k 32 bodom aj 8 doskokov, 6 asistencií a 3 bloky. Sekundoval mu Stephon Castle s 23 bodmi. New Yorku nestačilo 32 bodov Jalena Brunsona, 28 si zapísal OG Anunoby. Duel sprevádzali vysoké bezpečnostné opatrenia, keďže ho navštívil aj americký prezident Donald Trump. Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Madison Square Garden.
NBA - finále, 3. zápas:
New York Knicks - San Antonio Spurs 111:115
/stav série: 2:1/
New York Knicks - San Antonio Spurs 111:115
/stav série: 2:1/