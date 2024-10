San Jose má prvé víťazstvo, McDavid sa v Columbuse zranil

NHL - sumáre



Buffalo Sabres - Florida Panthers 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)



Góly: 31. Zucker (Thompson, Peterka), 33. Dahlin (Power) - 12. J. Boqvist (Lundell, Luostarinen), 12. Reinhart (Barkov, Verhaege), 37. Verhaege (Tkachuk, Bennett), 55. Bennett (Schmidt), 56. Barkov (Reinhart, Forsling). Brankári: Luukkonen - Bobrovskij, 28:31, strely na bránku: 28:31







Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)



Góly: 3. Monahan (Marčenko, Werenski), 11. Fantilli (Sillinger), 15. Sillinger, 28. Olivier (Van Riemsdyk), 56. Pyyhtiä (Fantilli, Sillinger), 57. Monahan (Činachov, Marčenko) - 60. Ekholm (Nurse, Perry). Brankári: Merzklikinš - Skinner, strely na bránku: 25:32







Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 3:2 pp (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 10. Point (Guentzel), 20. Chaffee (Point), 64. Paul (Guentzel) - 21. O´Reilly (Marchessault, Stamkos), 39. Nyqvist (Stamkos, Skjei). Brankári: Vasilevskij - Saros, strely na bránku: 27:37







Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)



Góly: 7. Connor (Scheifele, Morrissey), 32. Connor (Morrissey, Vilardi), 48. Scheifele (Connor, Morrissey), 57. Vilardi (Connor, Ehlers) - 12. Tavares (Pacioretty, McCabe), 18. Nylander (Pacioretty), 21. Knies (Matthews, Marner), 24. Rielly (Nylander, Pacioretty), 38. Tavares (Ekman-Larsson, Nylander), 60. Tavares (Tanev). Brankári: Hellebuyck - Stolarz, strely na bránku: 23:36







Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)



Góly: 11. Mittelstadt (O´Connor, Malinski), 20. MacKinnon (Makar, Georgijev) - 9. Kurashev (Vlasic), 12. Reichel (Smith), 17. Donato (Dickinson, Murphy), 60. Donato, 60. Michejev (Donato, Dickinson). Brankári: Georgijev - Mrázek, strely na bránku: 26:26







Utah - San Jose Sharks 4:5 pp (2:0, 2:1, 0:3 - 0:1)



Góly: 12. Guenther (Keller), 17. Maccelli (Cole, Schmaltz), 31. Maccelli (Cole, Koľačonok), 40. Sergačov (Koľačonok, Cooley) - 30. Zetterlund (Guščin, Thrun), 56. Zetterlund (Granlund, Walman), 56. Granlund (Walman, Eklund), 58. Toffoli (Walman, Wennberg), 62. Wennberg (Granlund, Toffoli). Brankári: Ingram - Blackwood







Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 3:4 pp (1:2, 0:1, 2:0)



Góly: 8. Boeser (Miller, Hughes), 48. Hughes (Boeser, Miller), 57. Suter (Sprong, Höglander) - 6. Carrier (Blake, Drury), 16. Nečas (Kotkaniemi, Robinson), 22. Roslovic (Burns, Svečnikov), 61. Aho (Gostisbehere, Nečas). Brankári: Lankinen - Kočetkov 28:32







Vegas Golden Knights - Calgary Flames 5:0 (1:0, 1:0, 3:0



Góly: 7. Pietrangelo (Holtz, Karlsson), 24. Stone (Eichel), 43. Kolesar (Schwindt, Roy), 54. Kolesar (Roy), 55. Roy (Kolesar). Brankári: Hill - Vladař, strely na bránku: 36:16





Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 21:18 0 0 0 0 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 16:25 0 0 0 -1 2 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 29. októbra (TASR) - Hokejisti Floridy dosiahli tretie víťazstvo za sebou, keď v nočnom zápase NHL triumfovali na ľade Buffala 5:2. Do zostavy obhajcov Stanleyho pohára sa vrátil kapitán Alexander Barkov, ktorý absentoval od 11. októbra. Prezentoval sa dvoma bodmi za gól a asistenciu, ktorými pomohol ukončiť trojzápasovú víťaznú sériu Sabres.," priznal Barkov. Buffalo nenadviazalo na prvý vzájomný zápas v sezóne, v ktorom zdolalo Floridu 5:2. "," povedal tréner domácich Lindy Ruff.Hokejisti San Jose dosiahli v desiatom zápase sezóny prvé víťazstvo, keď na ľade Utahu triumfovali 5:4 po predĺžení. "Žraloci" predviedli dokonalý obrat v závere zápasu, keď ešte v 56. minúte prehrávali 1:4. Tromi gólmi v priebehu necelých dvoch minút vyrovnali a o ich triumfe rozhodol v 2. minúte predĺženia Alexander Wennberg. Pre Utah to bola štvrtá prehra za sebou, Sharks sú naďalej so štyrmi bodmi najslabší tím súťaže.Hokejisti Columbusu zdolali na vlastnom ľade finalistov uplynulej sezóny Edmonton 6:1. Tromi bodmi sa na triumfe podieľal útočník Cole Sillinger. Hostia prišli o kapitána Connora McDavida, ktorý sa zranil už v prvom striedaní, keď v snahe o prienik do útočného pásma stratil stabilitu a spadol na ľad. V hre síce pokračoval, no po odchode na striedačku sa už do zápasu nevrátil. Tréner "olejárov" Kris Knoblauch povedal, že McDavid odcestuje z tripu späť do Edmontonu, aby absolvoval vyšetrenie po zranení v dolnej časti tela. Edmonton bude hrať v noci na piatok na ľade Nashvillu, o tri dni na to sa predstaví v Calgary. Na priebežných 5:0 upravil v 56. minúte fínsky útočník Mikael Pyyhtiä, pre ktorého to bol v 27. zápase prvý gól v NHL. V organizácii Blue Jackets pôsobí od roku 2020, keď ho klub draftoval zo 114. miesta."Ťahákom" zápasu Tampa Bay - Nashville bol návrat útočníka hostí Stevena Stamkosa do prostredia, v ktorom pôsobil od draftu 2008 až do leta 2024. S tímom "bleskov" dvakrát získal Stanleyho pohár a stal sa jednou z legiend klubu. Fanúšikom domácich sa pripomenul dvomi asistenciami, jeho tím napokon prehral 2:3 po predĺžení. "," priznal Stamkos. "," uviedol útočník Nashvillu Ryan O´Reilly. Predators majú po deviatich zápasoch iba sedem bodov a v Západnej konferencii sú tretí najslabší tím. Tampa zvíťazila v druhom zápase za sebou, slovenský obranca Erik Černák odohral v drese "bleskov" 21:18 min, počas ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania.Útočník John Tavares dosiahol 12. hetrik v kariére, ktorým pomohol Torontu k víťazstvu na ľade najlepšieho tímu súťaže Winnipegu 6:4. Pre Jets to bola vôbec prvá prehra v 10. zápase sezóny a prvýkrát inkasovali viac než tri góly. Maple Leafs zvíťazili prvýkrát po troch prehrách. Domácim nepomohol k bodovému zisku ani výkon Kylea Connora, ktorý sa podieľal na všetkých góloch Jets, keď dva góly strelil a na dva nahral. "," uviedol Connor.V zápase Colorado - Chicago sa skončili série oboch tímov. Blackhawks zvíťazili prvýkrát po štyroch prehrách a po výsledku 5:2 dosiahli tretí triumf v sezóne. Avalanche neuspeli prvýkrát po piatich víťazstvách. V drese domácich bodovali Nathan MacKinnon aj Cale Makar, čím predĺžili svoje bodové série od začiatku sezóny na 10 zápasov.Štvrté víťazstvo za sebou dosiahli hráči Caroliny, keď na ľade Vancouveru triumfovali 4:3 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol v 47. sekunde predĺženia Sebastian Aho. Canucks prehrali po štyroch víťazných zápasoch. Pre "hurikánov" to bolo druhé víťazstvo po predĺžení v sezóne, pričom aj v prvom (na ľade Edmontonu 3:2) sa o rozhodnutie postaral Aho po asistenciách Martina Nečasa a Shanea Gostisbeherea.Hokejisti Vegas sú na domácom ľade naďalej stopercentní a triumfovali na ňom aj v siedmom zápase sezóny. Pred vlastnými divákmi majú presvedčivé skóre 39:16. Ich silu pocítili hráči Calgary, ktorí podľahli 0:5, na strely 16:38. Slovenský útočník Martin Pospíšil nastúpil na pozícii stredného útočníka tretej formácie "plameňov" s Anthonym Manthom a Jonathanom Huberdeauom. Na ľade strávil celkovo 16:25 min, počas ktorých sa prezentoval jedným mínusovým bodom, dvomi strelami a 40-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach. Tréner Ryan Huska ho počas tretej tretiny presunul na krídlo prvej formácie k Nazemovi Kadrimu a Conorovi Zarymu. Pre Pospíšila to bol šiesty zápas po sebe bez kanadského bodu.