San Jose podpísalo najužitočnejšieho hráča švédskej ligy Veronneaua

New York 15. apríla (TASR) - Najužitočnejší hráč základnej časti švédskej hokejovej ligy v tejto sezóne Max Veronneau podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom zámorskej NHL San Jose Sharks. Kanadský útočník momentálne pôsobí v Leksande.



V prípade, že si vybojuje miesto v prvom tíme San Jose, zarobí ročne 750.000 amerických dolárov. V minulosti už v NHL pôsobil ako nedraftovaný hráč v Ottawe, v jej drese odohral 16 duelov s bilanciou dva góly a dve asistencie. Dvadsaťšesťročný Veronneau bol v tejto sezóne najlepší strelec švédskej SHL s 34 gólmi v 51 dueloch, v kanadskom bodovaní obsadil so 60 bodmi druhú priečku. S Leksandom mal zmluvu do roku 2024, ale využil klauzulu o možnosti odísť do NHL, informoval portál TSN.