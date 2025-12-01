< sekcia Šport
San Jose povolalo Regendu do prvého tímu
Doteraz pôsobil na farme v AHL v tíme San Jose Barracuda.
Autor TASR,aktualizované
San Jose 1. decembra (TASR) - Klub zámorskej NHL San Jose Sharks povolal slovenského útočníka Pavla Regendu do prvého tímu. Svoj tohtosezónny debut v profilige by tak mohol absolvovať už v noci na utorok v domácom súboji proti Utahu. Doteraz pôsobil na farme v AHL v tíme San Jose Barracuda.
Regenda zatiaľ odohral v NHL 19 zápasov s bilanciou jeden gól a dve asistencie, všetky duely absolvoval ešte v drese Anaheimu Ducks. V najlepšej lige sveta naposledy nastúpil 17. marca 2024. Do San Jose sa sťahoval po výmene v januári 2025. V júli podpísal bronzový medailista zo ZOH v Pekingu s klubom nový ročný kontrakt. V prebiehajúcom ročníku si v AHL za Barracudu pripísal sedem bodov (3+4) v 19 vystúpeniach.
Sharks zároveň zaradili na listinu zranených hráčov obrancu Vincenta Desharnaisa, ktorý vynechal pre problémy v hornej časti tela už sobotný duel proti Vegas Golden Knights. San Jose patrí desiata priečka v Západnej konferencii.
