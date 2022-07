San Jose prepustilo trénera Boughnera

San Jose 1. júla (TASR) - Bob Boughner už nie je tréner hokejistov San Jose Sharks. Vedenie klubu NHL ho odvolalo z funkcie spolu s jeho asistentmi Johnom Maddenom, Danom Darrowom a Johnom MacLeanom. V piatok o tom informovala na svojom webe televízia TSN.



Boughner mal s kalifornským klubom ešte rok platnú zmluvu, na základe ktorej mal v budúcej sezóne poberať plat 1,5 milióna dolárov. Päťdesiatjedenročný kouč si prvýkrát vyskúšal trénerskú pozíciu v NHL v ročníku 2010/2011, keď pracoval ako asistent v tíme Columbus Blue Jackets. V rokoch 2015-2017 si prvýkrát vyskúšal funkciu asistenta v San Jose. V júni 2017 sa stal hlavným trénerom Floridy Panthers a na tomto poste vydržal až do apríla 2019. Následne sa vrátil na pozíciu asistenta Sharks. V decembri 2019 sa stal hlavným trénerom "žralokov", keď nahradil odvolaného Petra DeBoera.



Sharks sa už tri roky za sebou nedokázali prebojovať do play off. V minulej sezóne ich od postupu v Západnej konferencii delilo 20 bodov, v Pacifickej divízii skončili na 6. mieste.