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San Jose sa dohodlo Kesselringom, Flyers s Vladařom
Dvadsaťšesťročný hráč zarobí ročne 4,5 milióna dolárov.
Autor TASR,aktualizované
San Jose 29. júna (TASR) - Tím zámorskej NHL San Jose Sharks podpísal trojročnú zmluvu s obrancom Michaelom Kesselringom. Dvadsaťšesťročný hráč zarobí ročne 4,5 milióna dolárov. Sharks predtým získali tohto obrancu z Buffala Sabres.
V minulej sezóne získal dva body za dve asistencie v 34 zápasoch základnej časti. Jeden zápas odohral aj v play off.
V NHL má na konte 55 bodov za 12 gólov a 43 asistencií v 190 zápasoch za Arizonu, Utah a Buffalo.
Český brankár Vladař sa dohodol s Philadelphiou na päťročnej zmluve
Čech Daniel Vladař sa dohodol s klubom zámorskej NHL Philadelphiou Flyers na päťročnom kontrakte. Začne platiť od sezóny 2027/2028 a ročne by mala 28-ročnému brankárovi vyniesť 5,5 milióna dolárov. Informovala o tom TSN.
Vladař prišiel do Philadelphie v lete 2025 ako voľný hráč po pôsobení v Calgary. S Flyers následne podpísal dvojročnú zmluvu s platom 2,2 milióna ročne. Už počas prvej sezóny sa stal oporou „letcov“ a vybojoval so pozíciu brankárskej jednotky tímu. V základnej časti nastúpil do 52 zápasov, v ktorých mal 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,42 inkasovaného gólu na zápas a tím doviedol k 29 víťazstvám. Flyers sa prebojovali do play off, v ktorom najskôr vyradili Pittsburgh 4:2 na zápasy a následne prehrali s neskorším víťazom Stanleyho pohára Carolinou 0:4 v sérii. Vladař nastúpil do všetkých 10 zápasov vyraďovacej časti. Mal v nich 92,2-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,18 inkasovaného gólu na zápas a dvakrát si udržal čisté konto.
Generálny manažér Flyers Daniel Briere uviedol, že podpis nového kontraktu s Vladařom je jedna z priorít klubu. Český brankár vstupuje do posledného roka súčasnej zmluvy, takže nový kontrakt môže oficiálne podpísať až od 1. júla.
V minulej sezóne získal dva body za dve asistencie v 34 zápasoch základnej časti. Jeden zápas odohral aj v play off.
V NHL má na konte 55 bodov za 12 gólov a 43 asistencií v 190 zápasoch za Arizonu, Utah a Buffalo.
Český brankár Vladař sa dohodol s Philadelphiou na päťročnej zmluve
Čech Daniel Vladař sa dohodol s klubom zámorskej NHL Philadelphiou Flyers na päťročnom kontrakte. Začne platiť od sezóny 2027/2028 a ročne by mala 28-ročnému brankárovi vyniesť 5,5 milióna dolárov. Informovala o tom TSN.
Vladař prišiel do Philadelphie v lete 2025 ako voľný hráč po pôsobení v Calgary. S Flyers následne podpísal dvojročnú zmluvu s platom 2,2 milióna ročne. Už počas prvej sezóny sa stal oporou „letcov“ a vybojoval so pozíciu brankárskej jednotky tímu. V základnej časti nastúpil do 52 zápasov, v ktorých mal 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,42 inkasovaného gólu na zápas a tím doviedol k 29 víťazstvám. Flyers sa prebojovali do play off, v ktorom najskôr vyradili Pittsburgh 4:2 na zápasy a následne prehrali s neskorším víťazom Stanleyho pohára Carolinou 0:4 v sérii. Vladař nastúpil do všetkých 10 zápasov vyraďovacej časti. Mal v nich 92,2-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,18 inkasovaného gólu na zápas a dvakrát si udržal čisté konto.
Generálny manažér Flyers Daniel Briere uviedol, že podpis nového kontraktu s Vladařom je jedna z priorít klubu. Český brankár vstupuje do posledného roka súčasnej zmluvy, takže nový kontrakt môže oficiálne podpísať až od 1. júla.