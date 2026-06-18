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San Jose sa stal novým trénerom Raya Vallecano
San Jose príde do madridského tímu z druholigového SD Eibar, s ktorým v sezóne 2025/2026 obsadil konečné ôsme miesto. V minulosti pôsobil aj na lavičke klubov v Mexiku, Čile či Saudskej Arábii.
Autor TASR
Madrid 18. júna (TASR) - Benat San Jose sa stal novým trénerom španielskeho futbalového klubu Rayo Vallecano. Vo funkcii vystriedal Iniga Pereza, ktorý v lete prevezme Villarreal.
San Jose príde do madridského tímu z druholigového SD Eibar, s ktorým v sezóne 2025/2026 obsadil konečné ôsme miesto. V minulosti pôsobil aj na lavičke klubov v Mexiku, Čile či Saudskej Arábii. Pod vedením Pereza sa Rayo senzačne prebojovalo do finále Konferenčnej ligy, pripomenula agentúra AFP.
San Jose príde do madridského tímu z druholigového SD Eibar, s ktorým v sezóne 2025/2026 obsadil konečné ôsme miesto. V minulosti pôsobil aj na lavičke klubov v Mexiku, Čile či Saudskej Arábii. Pod vedením Pereza sa Rayo senzačne prebojovalo do finále Konferenčnej ligy, pripomenula agentúra AFP.