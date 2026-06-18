Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Šport

San Jose sa stal novým trénerom Raya Vallecano

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

San Jose príde do madridského tímu z druholigového SD Eibar, s ktorým v sezóne 2025/2026 obsadil konečné ôsme miesto. V minulosti pôsobil aj na lavičke klubov v Mexiku, Čile či Saudskej Arábii.

Autor TASR
Madrid 18. júna (TASR) - Benat San Jose sa stal novým trénerom španielskeho futbalového klubu Rayo Vallecano. Vo funkcii vystriedal Iniga Pereza, ktorý v lete prevezme Villarreal.

San Jose príde do madridského tímu z druholigového SD Eibar, s ktorým v sezóne 2025/2026 obsadil konečné ôsme miesto. V minulosti pôsobil aj na lavičke klubov v Mexiku, Čile či Saudskej Arábii. Pod vedením Pereza sa Rayo senzačne prebojovalo do finále Konferenčnej ligy, pripomenula agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery