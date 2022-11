San Jose Sharks budú počúvať ponuky na trejd obrancu Karlssona

San Jose 17. novembra (TASR) - Najproduktívnejší obranca prebiehajúcej sezóny Erik Karlsson by mohol zmeniť zamestnávateľa pred marcovou uzávierok prestupov v zámorskej NHL. Po stretnutí generálnych manažérov to uviedol šéf San Jose Mike Grier. Všetky prípadné ponuky však najprv prekonzultuje so samotným hráčom.



Karlsson má v osemročnej zmluve na 11,5 milióna za sezónu, ktorú podpísal so Sharks v júni 2019, takzvanú "no-trade" klauzulu, čo znamená, že Sharks ho bez jeho súhlasu nemôžu vymeniť do iného tímu. "Budem počúvať ponuky, no na konci dňa bude veľa závisieť na Erikovi. Má ochranu a kontrolu nad tým, čo chce. Vie, že momentálne je šťastný. Je šťastný v San Jose a aj jeho rodina. A my sme nadšení z toho, ako hrá," povedal Grier.



Tridsaťdvaročný Švéd nazbieral v 18 zápasoch prebiehajúcej sezóny desať gólov a 14 asistencií a spomedzi obrancov vedie produktivitu celej súťaže, je najlepší strelec a druhý najlepší nahrávač. S 24 bodmi je zároveň šiesty v celkovom poradí produktivity NHL. Príliš sa to ale neodzrkadľuje na výsledkoch celého tímu. San Jose figuruje s 15 bodmi na 12. mieste Západnej konferencie a šieste v Pacifickej divízii, pričom odohralo o jeden až tri zápasy viac ako jeho súperi. Momentálne však ťahá sériu trochu triumfov.



Karlsson prišiel do tímu Sharks v roku 2018 z Ottawy ako dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu (2012, 2015), aby zvýšil svoje šance na zisk Stanleyho pohára. San Jose sa však počas nasledujúcich štyroch sezóne prebojovalo do play off len v tej prvej, keď vo finále konferencie nestačilo na St. Louis.



"Podľa toho, ako pôjde naša sezóna, budem s hráčmi hovoriť a budem ich držať v obraze, čo sa deje. Taktiež chcem vedieť ako sa cítia a čo chcú robiť s ohľadom na ich ďalšiu kariéru," dodal Grier.