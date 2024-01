San Jose v budúcej sezóne slávnostne vyradí Thorntonovu 19-ku

San Jose 18. januára (TASR) - Bývalý kanadský hokejista Joe Thornton sa dočká veľkej pocty. Klub NHL San Jose Sharks v budúcej sezóne slávnostne vyradí číslo 19, ktoré nosil jeho niekdajší kapitán. Dátum ceremónie nie je zatiaľ známy.



Thornton prišiel do San Jose v novembri 2005 po výmene z Bostonu. V tej istej sezóne získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča a Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hokejistu NHL, keď základnú časť ovládol so ziskom 96 asistencií a 125 bodov. V drese Sharks odohral dlhých 15 sezón, pričom funkciu kapitána zastával štyri roky. Je klubový rekordér v počte asistencií (804), patrí mu druhé miesto v počte bodov (1055), tretie v počte odohratých zápasov (1104) a štvrté v počte gólov (251). Stane sa po Patrickovi Marleauovi (číslo 12) druhým hráčom v histórii "žralokov", ktorého dres vyvesia pod strop domovskej haly.



"Bola pre mňa česť a privilégium hrať v NHL 24 sezón. Keď som prišiel do San Jose, mal som pocit, že to bol môj skutočný domov," vyhlásil bývalý elitný útočník. "Zamiloval som si túto oblasť a ľudí. S logom Sharks na hrudi som zažil tie najlepšie roky mojej kariéry," dodal pre nhl.com populárny "Jumbo Joe".



San Jose sa počas jeho pôsobenia dostalo do play off v každej s výnimkou dvoch sezón. Thornton nazbieral v 144 dueloch vyraďovačky 115 bodov, pomohol tímu postúpiť štyrikrát do konferenčného finále a raz aj do finále play off (2016), v ktorom Sharks nestačili na Pittsburgh.



Thornton ukončil hráčsku kariéru v tímoch Floridy (2020/21) a Toronta (2021/22). V historických ligových štatistikách mu patrí šieste miesto v počte odohratých stretnutí (1714), siedme v počte asistencií (1109) a trináste v počte bodov (1539). Úspechy zažil aj s národným tímom, získal zlato na ZOH 2010 vo Vancouveri a striebro na MS 2005 v Rakúsku. S kanadskou reprezentáciou dvakrát triumfoval aj na Svetovom pohári v Toronte (2004, 2016), ešte v mládežníckych časoch vybojoval zlato na juniorských MS 1997 vo Švajčiarsku.