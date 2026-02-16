Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
San Jose zaradilo útočníka Skinnera na waiver listinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťtriročný útočník zamieril do San Jose pred začiatkom sezóny a so „žralokmi“ podpísal zmluvu na jeden rok.

Autor TASR
San Jose 16. februára (TASR) - Kanadského hokejistu Jeffa Skinnera zaradil klub zámorskej NHL San Jose Sharks na waiver listinu s cieľom ukončiť s ním kontrakt. Ak si ho z nej v lehote 24 hodín nikto nestiahne, v utorok sa stane voľným hráčom. V aktuálnej sezóne odohral 32 zápasov s bilanciou šesť gólov a sedem asistencií.

Tridsaťtriročný útočník zamieril do San Jose pred začiatkom sezóny a so „žralokmi“ podpísal zmluvu na jeden rok. V minulej sezóne si zahral za Edmonton, za ktorý okrem 72 duelov základnej časti nastúpil aj v piatich dueloch play off. Predtým hral aj za Buffalo Sabres a Carolinu Hurricanes. V drese „Canes“ získal v sezóne 2010/2011 Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. V 82 dueloch nazbieral 63 bodov (31+32).

Skinner je draftová sedmička z roku 2010, celkovo strelil 379 gólov a nazbieral 712 bodov v 1110 dueloch v NHL. Informoval portál TSN.
