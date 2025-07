San Jose získalo Orlova a stiahlo si z waiver listiny Leddyho

San Jose 4. júla (TASR) - Ruský hokejista Dmitrij Orlov podpísal dvojročný kontrakt so San Jose. Tridsaťtriročný obranca sa s tímom NHL dohodol na zmluve v celkovej hodnote 13 miliónov dolárov. Ročne si zarobí 6,5 milióna USD. Sharks si zároveň stiahli z waiver listiny amerického beka Nicka Leddyho, na ktorú ho deň predtým zapísalo St. Louis Blues.



Orlov bol od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom, keď mu skončila dvojročná zmluva s Carolinou. Za Hurricanes odohral v minulej sezóne 76 zápasov v základnej časti a zaznamenal 28 bodov (6+22), v play off pridal 15 stretnutí a mal štyri asistencie. „Dmitrij je silný obojstranný obranca, ktorý prináša na ľad fyzickú silu a všestrannosť. Má bohaté skúsenosti v NHL, ako v základnej časti sezóny, tak aj v play-off. Jeho úspechy v bojoch o Stanleyho pohár sú pre náš tím cenným prínosom. Sme radi, že ho máme,“ uviedol Mike Grier, generálny manažér Sharks. Skúseného obrancu draftoval Washington v roku 2009 z 55. miesta (2. kolo). Capitals pomohol v ročníku 2017/18 k premiérovému zisku slávneho strieborného grálu. V profilige hral aj za Boston Bruins.



San Jose získalo aj ďalšieho skúseného beka. Tridsaťštyriročný Leddy má pred sebou poslednú sezónu štvorročnej zmluvy v hodnote 16 miliónov dolárov s ročným platom 4 milióny USD, ktorú podpísal s Blues 13. júla 2022. Na konci ročníka 2025/26 sa stane neobmedzeným voľným hráčom. Cieľom tohto kroku zo strany St. Louis nebolo ukončenie zmluvy, ale snaha nájsť klub, ktorý by bol ochotný prevziať jeho kontrakt na posledný rok. Americký obranca odohral v uplynulej sezóne len 31 zápasov v základnej časti, pretože mal zranenie dolnej časti tela. Dosiahol v nich dva góly a tri asistencie. St. Louis však bol k dispozícii v play off, nastúpil vo všetkých siedmich dueloch série a mal jednu asistenciu. Blues však vypadli v prvom kole s Winnipegom Jets.



Skúseného beka draftovala Minnesota v roku 2009 zo 16. miesta (1. kolo). Okrem Wild hral aj za Chicago, New York Islanders, Detroit Red Wings a Blues. Blackhawks pomohol k ich druhému zisku Stanleyho pohára v priebehu troch sezón. V ročníku 2012/2013 hrali za Chicago aj slovenskí útočníci Marián Hossa a Michal Handzuš. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.