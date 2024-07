San Jose získalo Toffoliho, útočník podpísal štvorročný kontrakt

New York 1. júla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL San Jose Sharks angažoval krátko po otvorení trhu skúseného útočníka Tyler& Toffoliho. S tímom sa dohodol na štvorročnom kontrakte na 24 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 6 miliónov USD. Informáciu priniesol web TSN.



Tridsaťdvaročný Toffoli odštartoval minulú sezónu v drese New Jersey Devils, nastúpil v 61 dueloch a získal 44 bodov (26+18). V marci sa presunul v rámci výmeny do Winnipegu. Za Jets odohral v základnej časti 18 zápasov s bilanciou 7+4, v play off pridal dve asistencie v piatich stretnutiach. Toffoli hral v NHL aj za Los Angeles, Vancouver Canucks, Montreal Canadiens i Calgary Flames. V sezóne 2013/14 pomohol Kings k zisku Stanleyho pohára.