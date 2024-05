San Jose zvolí jednotku draftu, Grier: Veľký moment pre organizáciu

Poradie výberov v drafte NHL 2024 (1.-16. miesto)



1. San Jose Sharks, 2. Chicago Blackhawks, 3. Anaheim Ducks, 4. Columbus Blue Jackets, 5. Montreal Canadiens, 6. Utah, 7. Ottawa Senators, 8. Seattle Kraken, 9. Calgary Flames, 10. New Jersey Devils, 11. Buffalo Sabres, 12. Philadelphia Flyers, 13. Minnesota Wild, 14. San Jose Sharks (od Pittsburghu Penguins), 15. Detroit Red Wings, 16. St. Louis Blues



New York 8. mája (TASR) - San Jose Sharks bude mať právo prvého výberu v júnovom drafte zámorskej hokejovej NHL. Americký klub v noci na stredu vyhral draftovú lotériu, keď do nej vstúpil s najvyššou šancou na úspech. Druhé v poradí si bude vyberať Chicago, ako tretí Anaheim. Sharks budú môcť získať predpokladanú draftovú jednotku Kanaďana Macklina Celebriniho.Výber Celebriniho potvrdil aj generálny manažér "žralokov" Mike Grier. "," citovala agentúra AP Griera, ktorého tím bol so 47 bodmi najhorší v profilige a po nevydarenej sezóne sa nachádza v prestavbe: "."Draftová lotéria určila poradie na prvých šestnástich miestach v prvom kole. Jej účastníkmi bolo 16 tímov, ktoré sa v roku 2024 nekvalifikovali do play off. Poradie na 17.-32. mieste bude známe na základe výsledkov vyraďovacej časti. Najvyššiu šancu na zisk draftového výberu číslo jedna malo San Jose (18,5 percenta) pred Chicagom (13,5) a Anaheimom (11,5).Hlavný favorit na pozíciu draftovej jednotky je 17-ročný kanadský útočník Celebrini, ktorý figuruje na vrchole všetkých preddraftových rebríčkov. Na uplynulých MS hráčov do 20 rokov nazbieral osem bodov (4+4) v piatich dueloch. Na minuloročnom šampionáte do 18 rokov získal s "javorovými listami" bronz, keď rozhodol predĺženie zápasu o tretie miesto proti Slovensku (4:3 pp). Na klubovej úrovni odohral vydarenú sezónu na Bostonskej univerzite v NCAA. So ziskom 64 bodov (32+32) bol tretí najproduktívnejší hráč súťaže. Dostal sa aj do užšej nominácie Kanady na MS v Česku, no tri dni pred začiatkom šampionátu z nej vypadol. Celebrini sa vyjadril k potenciálnej budúcnosti v San Jose: "."Generálny manažér Chicaga Kyle Davidson uviedol, že jeho klub je nadšený z druhej priečky. Blackhawks môžu získať talentovaného mladíka k minuloročnej draftovej jednotke - Connorovi Bedardovi. "," poznamenal Davidson.