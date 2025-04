San Lorenzo sa rozlúčilo so svojím čestným členom pápežom Františkom

Buenos Aires 21. apríla (TASR) - Úmrtie pápeža Františka zasiahlo aj fanúšikov a vedenie športového klubu San Lorenzo de Almagro. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi bol čestným členom a celoživotným fanúšikom klubu z Buenos Aires, ktorý má aktuálne svoj tím v najvyššej domácej futbalovej i basketbalovej súťaži.



Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, bol fanúšikom klubu s červeno-modrými farbami už od detstva. Zaslúžil sa o to jeho otec Mario José, ktorý hrával na Avenida La Plata basketbal. „Bol to kľúčový hráč vo verejnom živote Argentíny. Premýšľavý, otvorený, kultivovaný a absolútne oddaný svojmu presvedčeniu a svetonázoru. Cítime mimoriadnu hrdosť, že bol fanúšikom San Lorenza a túto svoju vášeň prezentoval pri každej príležitosti, ktorá bola na to vhodná,“ rozlúčil sa so svojím najznámejším priaznivcom klub z Buenos Aires vo vyhlásení na svojej oficiálnej stránke.



Klub pripomenul, že pred rokom prijal pápež vo Vatikáne prezidenta klubu Marcela Morettiho, ktorý mu predniesol nápad pomenovať budúci štadión klubu po ňom. Dojatý Svätý Otec myšlienku prijal. „Pápež František odišiel z tohto sveta, ale nikdy neopustí naše srdcia. Na jeho pontifikát sa bude navždy pamätať pre jeho bezpodmienečnú lásku k pokorným a znevýhodneným, jeho jedinečnú oddanosť službe a oddanosť tým najušľachtilejším. Zbohom, drahý otec a ďakujeme, že ste nám zanechali svoj príklad.“



Pápež František zomrel v pondelok ráno vo veku 88 rokov. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013.