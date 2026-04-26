< sekcia Šport
San Sebastian inkasoval v nadstavení na pôde Vallecana a remizoval 3:3
O zisku bodu pre domáci tím rozhodol až v deviatej minúte nadstavenia druhého polčasu gólom Alemao.
Autor TASR
Madrid 26. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian si skomplikovali situáciu v boji o účasť v európskych súťažiach v budúcej sezóne. V nedeľnom stretnutí 32. kola La Ligy remizovali na ihrisku Raya Vallecano 3:3. O zisku bodu pre domáci tím rozhodol až v deviatej minúte nadstavenia druhého polčasu gólom Alemao.
La Liga - 32. kolo:
Rayo Vallecano - Real Sociedad San Sebastian 3:3 (1:1)
Góly: 30. Camello, 84. Lejeune, 90.+9 Alemao - 22. a 76. Oyarzabal (druhý z 11 m), 63. Oskarsson
