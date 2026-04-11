San Sebastian remizoval v 31. kole La Ligy s Alavesom 3:3
Baskickému tímu sa podarilo otočiť z 1:2 na 3:2, no bod pre hostí zachránil v siedmej minúte nadstaveného času Lucas Boye.
Autor TASR
Madrid 11. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian remizovali v 31. kole španielskej La Ligy s Deportivom Alaves 3:3. Baskickému tímu sa podarilo otočiť z 1:2 na 3:2, no bod pre hostí zachránil v siedmej minúte nadstaveného času Lucas Boye.
La Liga - 31. kolo:
Real Sociedad San Sebastian - Deportivo Alaves 3:3 (2:2)
Góly: 14. Sučič, 27. Sivera (vl.), 60. Oskarsson - 3. Čaleta-Car (vl.), 24. Diabate, 90.+7 Boye, ČK: 90.+3 Gomez (San Sebastian)
La Liga - 31. kolo:
Real Sociedad San Sebastian - Deportivo Alaves 3:3 (2:2)
Góly: 14. Sučič, 27. Sivera (vl.), 60. Oskarsson - 3. Čaleta-Car (vl.), 24. Diabate, 90.+7 Boye, ČK: 90.+3 Gomez (San Sebastian)