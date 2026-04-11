Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. apríl 2026
< sekcia Šport

San Sebastian remizoval v 31. kole La Ligy s Alavesom 3:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Madrid 11. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian remizovali v 31. kole španielskej La Ligy s Deportivom Alaves 3:3. Baskickému tímu sa podarilo otočiť z 1:2 na 3:2, no bod pre hostí zachránil v siedmej minúte nadstaveného času Lucas Boye.



La Liga - 31. kolo:

Real Sociedad San Sebastian - Deportivo Alaves 3:3 (2:2)

Góly: 14. Sučič, 27. Sivera (vl.), 60. Oskarsson - 3. Čaleta-Car (vl.), 24. Diabate, 90.+7 Boye, ČK: 90.+3 Gomez (San Sebastian)
