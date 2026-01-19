< sekcia Šport
San Sebastian zastavil víťaznú sériu Barcelony
Úradujúci španielsky futbalový majster FC Barcelona utrpel tretiu prehru v prebiehajúcej sezóne La Ligy.
Autor TASR
Madrid 19. januára (TASR) - Úradujúci španielsky futbalový majster FC Barcelona utrpel tretiu prehru v prebiehajúcej sezóne La Ligy. V nedeľňajšom zápase 20. kola podľahol domácemu Realu Sociedad San Sebastian 1:2 a na čele tabuľky má už len jednobodový náskok pred Realom Madrid.
Barcelone v prvom polčase neuznali dva góly pre ofsajd, resp. faul a od 32. minúty prehrávala po zásahu Mikela Oyarzabala. Hostia si vypracovali viacero šancí, po prestávke trafili konštrukciu brány Dani Olmo i Robert Lewandowski. V 70. minúte síce vyrovnal Marcus Rashford, ale o pár sekúnd neskôr vrátil domácim vedenie Goncalo Guedes. Po vylúčení Carlosa Solera v 88. minúte dohrával San Sebastian v desiatich, ale cenný triumf už ubránil. Real Sociedad tak ukončil Barcelone jej 11-zápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach a v tabuľke sa posunul na ôsme miesto. V La Lige ťahali „blaugranas“ šnúru deviatich výhier, predtým naposledy prehrali 26. októbra v derby s Realom (1:2).
V ďalšom zápase Atletico Madrid zvíťazilo nad Deportivom Alaves 1:0. Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral v drese domácich celý duel a pomohol k čistému kontu. O jediný gól stretnutia sa v úvode druhého polčasu postaral nórsky útočník Alexander Sörloth. Atletico ťahá v lige sériu štyroch zápasov bez prehry, zatiaľ čo Alaves čaká na výhru päť kôl.
Valencia získala dôležité tri body v boji o záchranu, keď zvíťazila na pôde Getafe 1:0 po góle Joseho Gayu z 84. minúty. Ukončila tak sériu šiestich ligových zápasov bez výhry. Takúto šnúru teraz ťahá Getafe.
Celta Vigo si pripísala tretiu výhru v najvyššej španielskej súťaži za sebou a drží sa v kontakte s priečkami zabezpečujúcimi účasť v pohárovej Európe. Na domácej pôde zdolala 3:0 Rayo Vallecano, ktoré dohrávalo od 66. minúty o desiatich.
La Liga - 20. kolo:
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3:0 (1:0)
Góly: 40. Carreira, 54. Zaragoza (z 11 m), 79. Rueda, ČK: 66. Mendy (Vallecano)
Atletico Madrid - Deportivo Alaves 1:0 (0:0)
Gól: 48. Sörloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
CF Getafe - CF Valencia 0:1 (0:0)
Gól: 84. Gaya
Real Sociedad San Sebastian – FC Barcelona 2:1 (1:0)
Góly: 32. Oyarzabal, 71. Guedes – 70. Rashford, ČK: 88. Soler (Real Sociedad)
