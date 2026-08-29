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San Sebastian zdolal v 3. kole La Ligy Espanyol Barcelona 2:1

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Real Sociedad San Sebastian - Espanyol Barcelona 2:1 (1:1).

Autor TASR
Madrid 29. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Betis prehrali v 3. kole španielskej La Ligy na pôde Levante 2:5. Sevillčania budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, „belasí" ich privítajú na Tehelnom poli 24. novembra. Real Sociedad San Sebastian zvíťazil nad Espanyolom Barcelona 2:1.



La Liga - 3. kolo:

Real Sociedad San Sebastian - Espanyol Barcelona 2:1 (1:1)

Góly: 4. Barrenetxea, 61. Oskarsson - 45. Fernandez



Levante UD - Real Betis 5:2 (2:2)

Góly: 56. a 70. Bruggy, 24. De La Fuente, 45+2. Bardeli, 90+5. Olasagasti - 34. Bartra, 45+4. Riquelme
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