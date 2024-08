ŠANCA NA BRONZ ŽIJE: Salkazanov v repasáži proti Kadžimahamedovi

Na snímke slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov reaguje po osemfinálovom dueli vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg proti Uzbekovi Razambekovi Žamalovovi počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži v piatok 9. august 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov (vľavo) a slovenský reprezentačný tréner Erik Cap (vpravo) reagujú po osemfinálovom dueli vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg proti Uzbekovi Razambekovi Žamalovovi počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži v piatok 9. august 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Paríž 9. augusta (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov sa predstaví v repasáži voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg na OH v Paríži. Rozhodlo o tom víťazstvo jeho osemfinálového premožiteľa Uzbeka Razambeka Žamalova nad Viktorom Rassadinom z Tadžikistanu v semifinále. Najbližším súperom slovenského reprezentanta bude v sobotu (11.00 h) Bielorus Mahamedchabib Kadžimahamedov štartujúci v tíme neutrálnych športovcov.Salkazanov sa v prípade víťazstva v ďalšom zápase stretne s Chermenom Valijevom z Albánska. Ak by zdolal aj jeho, o zisk bronzovej medaily by zabojoval proti Rassadinovi z Tadžikistanu. Opravné súboje, stretnutia o bronz a finále sa uskutočnia v sobotu.Salkazanov neuspel v osemfinále, keď v premiére pod piatimi kruhmi prehral so Žamalovom 3:11 na body. Proti bývalému dvojnásobnému ruskému šampiónovi Žamalovovi, ktorý reprezentuje Uzbekistan len od tohto roka, začal v Champ-de-Mars Arene opatrne a už po 30 sekundách sa musel brániť. Súper si po troch úspešných útokoch zaistil šesť bodov. Ešte v prvej perióde však aj 28-ročný Salkazanov zaútočil a znížil na 2:6. Medzi súpermi sa iskrilo a zasahovať musel rozhodca. V druhej perióde sa odvíjal taktický súboj, 28-ročný slovenský reprezentant sa snažil hľadať vhodné pozície a za vytlačenie zo žinenky si pripísal jeden bod. V závere už musel hrať štvornásobný majster Európy a dvojnásobný vicemajster sveta vabank, Žamalov však trestal jeho chyby a ešte si poistil výhru.