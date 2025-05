Šanca pre mládežnícke kluby vyhrať vstupenky na UEFA U21 EURO 2025

Ako sa zapojiť?

Súťaží sa o lístky na tieto zápasy: 11. júna – Slovensko vs. Španielsko (Bratislava): Štart turnaja na domácej pôde. Zápas, ktorý otvorí šampionát a rozprúdi emócie fanúšikov.

11. júna – Portugalsko vs. Francúzsko (Trenčín)

14. júna – Slovensko vs. Taliansko (Trnava)

18. júna – Anglicko vs. Nemecko (Nitra)

21. júna – Víťaz skupiny C vs. druhý tím skupiny D (Žilina)

22. júna – Víťaz skupiny D vs. druhý tím skupiny C (Prešov)

22. júna – Víťaz skupiny B vs. druhý tím skupiny A (Dunajská Streda)

25. júna – Semifinále (Košice)

28. júna – Finále (Bratislava – Tehelné pole): Záver šampionátu bude patriť finále, najsledovanejšiemu a najočakávanejšiemu zápasu turnaja.

Bratislava 13. mája (OTS) - Do najväčšieho futbalového turnaja mládežníckych reprezentácií na Slovensku zostáva len niekoľko týždňov – a zároveň len. Slovak Telekom ako národný partner UEFA U21 EURO 2025 umožní víťazom súťaže zažiť šampionát na vlastnej koži.Súťaž je určená pre tímy registrované v Slovenskom futbalovom zväze alebo niektorom z regionálnych zväzov. Prihlásiť sa môže každá plnoletá osoba, ktorá má vzťah k tímu – tréner, rodič alebo samotný hráč (ak má viac ako 18 rokov).Stačí do 16. mája 2025 navštíviť jedno z 20 Telekom centier v ôsmich mestách, kde sa bude hrať UEFA U21 EURO 2025 (). Pri vstupe nájdete súťažný box, do ktorého stačí vhodiť vyplnenú kartičku a fotografiu tímového dresu.,“ uviedolV Telekom centrách, v ktorých bude možné súťažiť o vstupenky, bude navyše možnosť odfotiť sa aj s vystavenou replikou oficiálnej trofeje UEFA U21 EURO 2025.