Sanches vynechá zápas proti Chelsea v LM a aj barážový duel s Tureckom

Lille 13. marca (TASR) - Portugalský futbalista Renato Sanches vynechá budúcotýždňový odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov. Jeho klub OSC Lille v ňom nastúpi proti Chelsea Londýn.



Podľa správy, ktorú TASR získala z agentúry AFP, musel 24-ročný stredopoliar odstúpiť v prvom polčase piatkového zápasu v Ligue 1 so Saint-Etienne (0:0).



Jeho absencia je veľkou ranou pre francúzskeho šampióna, ktorý minulý mesiac na Stamford Bridge prehral prvý zápas s obhajcom titulu v LM 0:2. Lille informovalo, že Sanches bude mimo hry minimálne tri týždne. To by znamenalo, že nenastúpi ani v barážovom dueli o účasť na MS v Katare. Portugalsko v ňom 24. marca v Porte privíta Turecko.