Sanchez po polroku v Interi mieri do Saudskej Arábie

Miláno 25. decembra (TASR) - Čilský futbalista Alexis Sanchez by mohol po polroku opustiť Inter Miláno. O 35-ročného útočníka má záujem nový tréner saudskoarabského Al Ittihádu Marcelo Gallardo.



Sanchez v Interi prvýkrát pôsobil v rokoch 2019-2022. Potom odišiel na rok do tímu Olympique Marseille, aby sa v lete do Milána opäť vrátil ako voľný hráč. V modro-čiernom drese nastúpil na 12 duelov a dal dva góly. Informoval server Football Italia.