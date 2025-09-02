Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sanchez podpísal v Španielsku ročnú zmluvu so Sevillou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Reprezentant Čile priviedol svoju krajinu aj ku dvom historickým titulom v juhoamerickom šampionáte Copa America.

Autor TASR
Sevilla 2. septembra (TASR) - Čilský futbalista Alexis Sanchez posilnil španielsky klub FC Sevilla. Skúsený 36-ročný ofenzívny hráč hral naposledy v Taliansku za Udinese, s vedením klubu sa dohodol na rozviazaní zmluvy. V Seville podpísal ročný kontrakt.

Bývalý hráč Barcelony, Arsenalu, Interu Miláno či Marseille tak bude pokračovať u ďalšieho účastníka La Ligy. „Po bohatej kariére vo veľkých kluboch prinesie Sanchez do nášho tímu množstvo skúseností,“ uviedla Sevilla v oficiálnom stanovisku na webovej stránke. Počas kariéry odohral takmer 800 profesionálnych duelov, v nich strelil 220 gólov.

Reprezentant Čile priviedol svoju krajinu aj ku dvom historickým titulom v juhoamerickom šampionáte Copa America. Najprv v roku 2015 na domácej pôde a potom o rok neskôr aj v USA, v oboch finále zdolalo Čile Messiho Argentínu. Správu priniesla agentúra AFP.
.

