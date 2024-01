Sancho by mal dohrať sezónu na hosťovaní v Dortmunde

Düsseldorf 4. januára (TASR) - Krídelník anglickej futbalovej reprezentácie Jadon Sancho by mal dohrať sezónu na hosťovaní z Manchestru United v Borussii Dortmund, kde už v minulosti pôsobil. Oba kluby sa na výpožičke hráča údajne už dohodli.



Sancho by sa k bundesligistovi mohol pripojiť ešte pred víkendom na jeho zimnom sústredení v španielskej Marbelle. Nemecký klub zaňho zaplatí 3 milióny eur, informoval Bild. Podľa periodika nie je isté, či je súčasťou dohody o hosťovaní aj prípadná opcia na prestup.



Sancho hral za Dortmund v rokoch 2017-2021, v 137 zápasoch dal 50 gólov a na 64 prihral. Potom odišiel za 85 miliónov eur do Manchestru United, nedokázal sa však výraznejšie presadiť.