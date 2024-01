Sancho by mohol zamieriť z United na hosťovanie späť do Dortmundu

Berlín 3. januára (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho by podľa zahraničných zdrojov mohol zamieriť na hosťovanie do nemeckej Borussie Dortmund, odkiaľ v lete pred dvoma rokmi prestúpil do Manchestru United za 85 miliónov eur.



Dvadsaťtriročný krídelník je mimo zostavy "červených" diablov od konca augusta a v prebiehajúcej sezóne nastúpil iba na tri ligové zápasy. Agentúra DPA uviedla, že Dortmund by mal zaplatiť za hosťovanie do konca sezóny 3,3 milióna eur. Zároveň však nie je jasné, či by prípadná dohoda zahŕňala aj opciu na trvalý prestup v lete. Sancho sa údajne dohodol s Borussiou na návrate s cieľom zabojovať o nomináciu do národného tímu "Albiónu" na tohtoročné ME v Nemecku.



Sancho opustil definitívne prvý tím United po prehre s Arsenalom (1:3). Tréner United Erik ten Hag predtým kritizoval výkony hráča v tréningovom procese. Anglický reprezentant reagoval príspevkom na sociálnych sieťach, keď napísal, že jeho zamestnávateľ z neho urobil "obetného baránka". "Neverte prosím všetkému, čo čítate. Nedovolím, aby ľudia hovorili veci, ktoré nie sú pravda. Tento týždeň som mal dobré tréningy. Podľa mňa sú za tým iné dôvody, o ktorých nebudem bližšie hovoriť, už dlho som obetný baránok a nie je to fér," napísal na sociálnej sieti.



Anglický reprezentant bol blízko k trvalému odchodu z Old Trafford na začiatku septembra. Jeho avizovaný prestup do Saudskej Arábie sa nezrealizoval, keďže Al-Ettifaq FC, ktorý mal o neho záujem, odmietol zaplatiť požadovanú cenu. Podľa denníka Daily Mail žiadal klub Premier League 58 miliónov eur.