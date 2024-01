Sancho nenastúpi za Dortmund v piatkovom zápase v Heidenheime

Düsseldorf 31. januára (TASR) - Futbalista Jadon Sancho vynechá pre zranenie na najbližší zápas Borussii Dortmund v Bundeslige. Krídelník anglickej futbalovej reprezentácie nepomôže tímu v 20. kole na ihrisku nováčika z Heidenheimu pre problémy s priťahovačom svalu, pre ktorý vynechal dva dni tréningu.



"Nebudeme riskovať a stále zvažujeme, či pôjde s nami do Heidenheimu," uviedol tréner Edin Terzič podľa agentúry DPA. Dvadsaťtriročný Sancho prišiel začiatkom januára do Borussie na hosťovanie z Manchestru United.



Dortmundu pre chorobu stále chýbajú aj brankár Gregor Kobel, krídelník Julian Brandt a útočník Marco Reus. Terzič povedal, že ich zdravotný stav sa zlepšil, no je nepravdepodobné, že niektorý z nich v Heidenheime nastúpi. Kormidelník zároveň dodal, že Emre Can, Mats Hummels a Ramy Bensebaini trénovali celý týždeň a budú k dispozícii na ďalší duel.



Borussia triumfovala vo všetkých troch ligových zápasoch v novom roku a posunula sa na 4. miesto. Pred ňou je VfB Stuttgart, stráca na ňu len jeden bod. "Vieme, že máme šancu posunúť sa na tretie priečku vďaka víťazstvu. Ideme do Heidenheimu s cieľom získať tri body," skonštatoval Terzič.