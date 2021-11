Sancho vypadol z nominácie Anglicka, vrátil sa Rashford

Gareth Southgate, archívne foto. Foto: TASR/AP

nominácia Anglicka:

brankári: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)



obrancovia: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Reece James, Ben Chilwell (obaja Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Luke Shaw, Harry Maguire (obaja Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), John Stones, Kyle Walker (obaja Manchester City)



stredopoliari: Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)



útočníci: Tammy Abraham (AS Rím), Phil Foden, Jack Grealish, Raheem Sterling (všetci Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)

Londýn 4. novembra (TASR) - Útočník Marcus Rashford a obranca Trent Alexander-Arnold sa vrátili do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS s Albánskom a San Marínom. Z kádra naopak vypadol krídelník Jadon Sancho.Ten doplatil na slabú formu po prestupe do Manchestru United z Borussie Dortmund. V prebiehajúcej sezóne nastupuje prevažne len z lavičky a ešte neskóroval. Tréner Gareth Southgate môže v útoku počítať s jeho klubovým spoluhráčom Rashfordom, ktorý sa zotavil po zranení ramena. V drese United strelil v piatich zápasoch tri góly. Do nominácie sa nedostal ani ďalší útočník "červených diablov" Jesse Lingard.povedal Southgate.Jeho zverenci figurujú na čele I-skupiny, na konte majú 20 bodov, o tri viac ako druhé Poľsko a v záverečných dueloch chcú spečatiť postup na budúcoročný svetový šampionát do Kataru. Na istotu potrebujú štyri body. Albánsko privítajú 12. novembra a o tri dni neskôr sa predstavia na pôde San Marína.