Sanchovi vyšiel návrat, zariadil remízu Manchestru United proti Leedsu

Manchester 9. februára (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho absolvoval vydarený návrat do Premier League po štvormesačnej prestávke. Dvadsaťdvaročný krídelník Manchestru United prispel v dohrávke 8. kola proti Leedsu United gólom k remízu 2:2.



Sancho bojoval s viacerými fyzickými a psychickými problémami, ktoré mu znemožňovali venovať sa naplno futbalu. "Som hrdý na to, že sa mu to podarilo. Je jasné, že to bolo pre neho ťažké obdobie, ale zvládol sa cez neho preniesť a za to si zaslúži uznanie. Je to brilantný futbalista," uviedol pre bbc.com tréner Manchestru United Erik ten Haag.