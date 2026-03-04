< sekcia Šport
Sand-Hanssenová získala zlato v behu na 20 km, Rendová 30.
Najlepšou z tria Sloveniek bola Emília Rendová na 30. mieste s viac než trojminútovou stratou. Tereza Bukasová obsadila 38. priečku a Nina Jacková skončila na 52. mieste.
Autor TASR
Lillehammer 4. marca (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Julie Sand-Hanssenová získala zlato v pretekoch na 20 km s hromadným štartom na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri. V záverečnom šprinte zdolala striebornú Nemku Luisu Dahlkeovú (+0,8 s). Bronz získala Rakúšanka Heidi Bucherová (+6,1).
beh na lyžiach - hromadný štart junioriek na 20 km: 1. Julie Sand-Hanssenová (Nor.) 52:31,6 min., 2. Luisa Dahlkeová (Nem.) +0,8 s, 3. Heidi Bucherová (Rak.) +6,1, ... 30. Emília RENDOVÁ +3:05,7, 38. Tereza BUKASOVÁ +3:57,5, 52. Nina JACKOVÁ (všetky SR) +7:14,2
