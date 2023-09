Sanderson podpísal s Ottawou nový osemročný lukratívny kontrakt

Ottawa 7. septembra (TASR) - Americký hokejista Jake Sanderson sa dohodol s klubom NHL Ottawa Senators na predĺžení spolupráce. Dvadsaťjedenročný obranca podpísal nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 64,4 milióna dolárov.



Nová zmluva začne platiť od sezóny 2024/2025. V súčasnosti Sandersonovi plynie ešte posledný rok z nováčikovského kontraktu, ktorý mu garantuje v profilige základný ročný plat 925.000 dolárov. Talentovaný zadák si platovo výrazne polepší, na základe novej lukratívnej zmluvy bude poberať v priemere 8,05 milióna dolárov za sezónu.



Sanderson má za sebou vydarený nováčikovský ročník v NHL, v drese Senators nazbieral v 77 zápasoch 32 bodov za štyri góly a 28 asistencií. Dostal sa aj do najlepšieho nováčikovského tímu sezóny. Ottawa si ho vybrala pred tromi rokmi z celkového piateho miesta v drafte a má s ním veľké plány. "Jakeov prechod do profesionálneho hokeja bol bezchybný. Je vyzretý mladý muž, ktorý dokáže s veľkou hokejovou rutinou a mnohými zručnosťami odohrať značné zápasové porcie. Má talent na to, aby sa v najbližších rokoch stal jedným z najkompletnejších obrancov NHL. Sme veľmi nadšení, že sme s ním mohli podpísať viacročnú zmluvu a pridal sa tak k jadru nášho tímu," povedal pre nhl.com na adresu Sandersona generálny manažér "senátorov" Pierre Dorion.