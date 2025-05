Sané je údajne na odchode z Bayernu Mníchov, nemal prijať ponuku klubu

Mníchov 17. mája (TASR) - Nemecký futbalista Leroy Sané je údajne na odchode z Bayernu Mníchov. Dvadsaťdeväťročný krídelník mal odmietnuť ponuku klubu na predĺženie zmluvy.



Úradujúci majstri nemeckej Bundesligy zaradili Saného na koniec zoznamu hráčov, s ktorými rokujú o nových kontraktoch. Jeho aktuálna zmluva pritom vyprší 30. júna.



Bavori mu napokon ponúkli spoluprácu do roku 2028. Sané však údajne odmietol ponuku presahujúcu 10 miliónov eur ročne vrátane bonusov. Klub už neplánuje svoju ponuku navýšiť, športový riaditeľ Max Eberl čelí tlaku, aby udržal náklady pod kontrolou.



Nemeckého krídelníka spájajú s návratom do anglickej Premier League. Jeho odchod by mníchovskému klubu uvoľnil financie na ponuku pre Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. Ak by Sané zostal v Bayerne až do vypršania kontraktu, teoreticky by mohol zasiahnuť do úvodných zápasov klubových majstrovstiev sveta. Správu priniesla agentúra DPA.