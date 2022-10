Sane sa po zranení stehna opäť zapojil do tréningu Bayernu Mníchov

Mníchov 30. októbra (TASR) - Nemecký krídelník Leroy Sane sa po zranení opäť zapojil do tréningu futbalistov Bayernu Mníchov. Mohol by tak nastúpiť už v záverečnom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov proti Interu Miláno, ktorý je na programe v utorok.



Dvadsaťšesťročný hráč si pred dvoma týždňami v zápase proti Freiburgu, ktorý Bayern vyhral hladko 5:0, natiahol stehenný sval na ľavej nohe. Sané v priebehu dvoch týždňov vynechal štyri duely.



Bayern vyhral všetkých päť stretnutí v C-skupine LM a poľahky sa dostal do osemfinále. Proti Interu preto tréner Julian Nagelsmann plánuje pozmeniť základnú zostavu a vynechať viaceré opory, informovala agentúra DPA.