Sané sa upísal Galatasarayu: Neviem sa dočkať prvého zápasu

Istanbul 12. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Leroy Sané bude vo svojej kariére pokračovať v Turecku. Dvadsaťdeväťročný krídelník opúšťa Bayern Mníchov a ako voľný hráč zamieril do Galatasarayu Istanbul, s ktorým podpísal trojročný kontrakt.



„Po piatich intenzívnych rokoch v Mníchove som sa rozhodol odštartovať v nasledujúcej sezóne novú kapitolu. Som neskutočne hrdý, že som mohol obliekať dres jedného z najlepších a najväčších klubov v Nemecku, za ktorý som odohral vyše 200 zápasov. Vždy si budem vychutnávať tituly, ktoré sme spoločne získali,“ napísal Sané v ďakovnej správe na sociálnej sieti X fanúšikom Bayernu.



Sané prišiel do Mníchova v roku 2020 z Manchestru City. Bol jedným z najlepšie platených hráčov bavorského klubu. S tímom síce vycestoval na MS klubov v USA, no nedohodol sa na znení novej zmluvy, napriek vylepšenej ponuke zo strany nemeckého majstra. Platnosť kontraktu vyprší 30. júna.



Podľa vyjadrenia Galatasarayu bude Sané v tureckom klube poberať plat deväť miliónov dolárov za sezónu, plus ďalšie tri milióny ako vernostný bonus. „Už som tu v minulosti hral a bola tu neuveriteľná atmosféra. Pravdupovediac, fanúšikovia boli veľmi hluční. Som šťastný, že teraz budú podporovať mňa. Neviem sa dočkať prvého zápasu,“ citovala Saného agentúra DPA. O jeho služby sa zaujímal aj ďalší istanbulský klub Fenerbahce, v ktorom v uplynulej sezóne hosťoval kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.